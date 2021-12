Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern

Bocholt (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 21.30 Uhr an der Kreuzung Europaplatz/Nobelstraße/Realschulstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 14- und einem 78-jährigen Fahrradfahrer, beide aus Bocholt. Der 14-Jährige hatte die Realschulstraße in Richtung Europaplatz befahren und der 78-Jährige war aus Richtung Ravardistraße kommend in Richtung Nordstraße unterwegs. Der 78-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

