POL-BOR: Südlohn-Oeding - Radfahrerin verletzt

Kleinkraftradfahrer flüchtet

Südlohn-Oeding (ots)

Am Mittwochmorgen kam es auf der Winterswyker Straße in Höhe der Volksbank zu einem Zusammenstoß, an dem eine 18-jährige Fahrradfahrerin aus Südlohn und ein noch unbekannter Kleinkraftradfahrer beteiligt waren. Die 18-Jährige hatte den Gehweg der Winterswyker Straße befahren und wollte nach rechts in Richtung Pfarrer-Becker-Straße abbiegen. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem ihr entgegenkommenden Kleinkraftradfahrer, der nach dem Unfall in Richtung Grenze flüchtete. Die 18-Jährige war mit dem Kopf gegen die Gebäudewand geprallt und hatte sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Der Unfallflüchtige war dunkel gekleidet, trug einen dunklen Helm und auch sein Kleinkraftrad war dunkel. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000.

