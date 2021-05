Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen - Ortsteil Rührberg

Inzlingen

Lörrach: Großer Geldbetrag verloren - Finder gesucht

Freiburg (ots)

Ein 60-jähriger Mann fuhr am Freitagmittag, den 07.05.21 von Rührberg über Inzlingen nach Lörrach und zurück. Vor Fahrtantritt hatte er eine Geldmappe mit einem großen vierstelligen Bargeldbetrag und persönlichen Unterlagen auf das Dach seines Fahrzeugs gelegt. Leider vergaß der Mann die Mappe vom Dach zu nehmen bevor er losfuhr. Am Fahrtziel angekommen, war die Mappe nicht mehr da. Nach dem ersten Schreck, hatte er die gefahrene Strecke intensiv abgesucht, konnte aber leider nichts mehr finden. Der Verlierer bittet mögliche Finder sich dringend bei der Polizei Rheinfelden unter der Rufnummer 07623 7404-0 zu melden und stellte dabei einen Finderlohn von zehn Prozent in Aussicht. Demzufolge beträgt der Finderlohn einen großen dreistelligen Betrag.

WO/RR

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell