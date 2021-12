Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - In Wohnhaus eingedrungen

Stadtlohn (ots)

Schmuck gestohlen haben Einbrecher am Dienstag in Stadtlohn. Die Täter waren zwischen 14.20 Uhr und 19.05 Uhr in ein Wohnhaus an der Drosselstiege eingedrungen. Um hineinzukommen, hebelten die Unbekannten eine Terrassentür auf. Sie durchsuchten das Innere und entwendeten Schmuckstücke. Ob sie darüber hinaus etwas mitgehen ließen, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02861) 9000.

