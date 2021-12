Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Tannenspitzen abgeschnitten

Heiden (ots)

Viele setzen Weihnachtsbäumen einen Stern auf, andere eine glänzende Bedeckung. Doch das haben Unbekannte jetzt in Heiden bei elf Tannen unmöglich gemacht: Die Täter schnitten die Spitzen der Bäume ab, die auf einer Fläche wuchsen. Abgespielt hat sich das Geschehen an der Velener Straße zwischen Montag, 18.00 Uhr, und Dienstag, 13.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

