Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Ehepaar von Einbrecher überrascht ++ WhatsApp-Betrugsmasche - 66-Jährige fällt auf falsche Tochter herein ++ Altreifen an der Gasbohrstelle entsorgt ++

Rotenburg (ots)

Ehepaar von Einbrecher überrascht

Sottrum. Im Schlaf ist eine 58-jährige Sottrumerin in der Nacht zum Mittwoch von einem Einbrecher in ihrem Schlafzimmer überrascht worden. Die Frau sei kurz nach 2 Uhr früh von Geräuschen am Fenster im 1. Obergeschoss ihres Wohnhauses an der Großen Straße geweckt worden. Sie habe zunächst ihren Ehemann am Fenster vermutet, dann jedoch den Einbrecher erkannt. Laut habe sie nach ihrem Mann gerufen. Als der 55-Jährige das Schlafzimmer betrat, ergriff der Fremde die Flucht durch das offenstehende Fenster. Wie sich später herausstellte, war der Einbrecher zuvor über eine Leiter in das Wohnhaus eingestiegen. Vor seiner Flucht hatte er der 58-Jährigen mit einem Ast auf den Kopf geschlagen. Die Rotenburger Polizei startet sofort eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter, konnte ihn aber nicht mehr ergreifen. Er wird als etwa 180 cm großer Mann von normaler Statur beschrieben. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe eine Skimaske mit Sehschlitzen getragen. Hinweise erbittet die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/947-0.

WhatsApp-Betrugsmasche - 66-Jährige fällt auf falsche Tochter herein

Groß Meckelsen. Über WhatsApp hat sich am Montag die angebliche Tochter einer 66-jährigen Frau gemeldet. In ihrer Nachricht gab sie an, ein neues Handy zu haben und sich deshalb unter neuer Nummer zu melden. Sie bat ihre "Mutter" um eine dringende Geldüberweisung von über zweitausend Euro. Die 66-Jährige überwies die Summe, meldete sich dann jedoch mit Zweifeln bei der Polizeistation Sittensen. Hier flog der Schwindel auf. Weil noch nicht viel Zeit vergangen war, konnte der überwiesene Betrag vollständig zurückgeordert werden.

Fehler beim Fahrstreifenwechsel - 32-Jähriger bei Unfall auf der A1 verletzt

Tiste/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 ist am Dienstagnachmittag ein 32-jähriger Autofahrer verletzt worden. Ein 57-Jähriger war gegen 17.15 Uhr mit seinem Ford auf dem mittleren der drei Fahrstreifen unterwegs. Als er auf die linke Fahrspur wechseln wollte, übersah er den neben ihm fahrenden Skoda des 32-Jährigen. Bei der Kollision zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Er kam im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum.

Altreifen an der Gasbohrstelle entsorgt

Westerholz. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen vor dem Gelände der Gasbohrstelle Langenhörn Z1 an der Straße Zum Heidhorst zwölf Autoreifen illegal entsorgt. Ein Mitarbeiter der Firma fand die Reifen und erstattete eine Anzeige. An gleicher Stelle waren vor einem Jahr ebenfalls Reifen entsorgt worden. Hinweise auf die Verursacher erbittet die Polizeistation Scheeßel unter Telefon 04263/98508-0.

Scheibe am Sporthalleneingang beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Gnarrenburg. Vermutlich mit einem Klinkerstein haben Unbekannte im Verlauf des Dienstags die Glasscheibe neben der Eingangstür der Sporthalle am Brilliter Weg beschädigt. Sie schlugen mehrere Male zu und richteten einen Schaden von über siebenhundert Euro an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gnarrenburg unter Telefon 04763/62892-0.

Taschendiebe im Discounter

Scheeßel. Unbekannte Taschendiebe haben am Dienstagvormittag eine 67-jährige Scheeßelerin beim Einkaufen in einem Discounter am Vahlder Weg bestohlen. Im Geschäft trug die Frau ihre Handtasche geöffnet über ihrer Schulter. Unbemerkt gelang es den Dieben, daraus das schwarze Lederportemonnaie zu nehmen. Darin befanden sich Bargeld, eine Bankkarte und der Personalausweis.

E-Bike am Bahnhof gestohlen

Sottrum. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag am Sottrumer Bahnhof eine teures E-Bike gestohlen. Das blaue Elektrofahrrad des Herstellers Ortler vom Typ Bozen SUV war dort von seinem Besitzer am Sonntagabend um 20.30 Uhr mit einem Spiralkabelschloss gesichert abgestellt worden. Am Montagmorgen war es nicht mehr da. Hinweise bitte an die Polizeistation Sottrum unter Telefon 04264/83662-0.

Zwei Männer beim Diebstahl gestört

Bremervörde. In der Nacht zum Dienstag haben zwei noch unbekannte Täter aus einer Garage an der Neuen Straße ein Makita Baustellenradio und einen Gaskocher gestohlen. Kurz vor 5 Uhr früh war der Bewohner des Hauses auf die Tat aufmerksam geworden. Als die Täter bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, ergriffen sie in Richtung Dammstraße zu Fuß die Flucht. Eine Sofortfahndung durch die Bremervörder Polizei blieb ohne Erfolg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell