Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Brandserie geklärt - Jugendlicher räumt Taten ein ++

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Nach den drei Bränden vom vergangenen Freitag im Rotenburger Stadtgebiet konnte die Polizei einen 16-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Brandbetroffen war eine Toilettenkabine in den Berufsbildenden Schulen an der Verdener Straße, die Kundentoilette eines Einkaufsmarktes an der Verdener Straße und ein als Fahrradhaus genutztes, gemauertes Nebengebäude an der Straße Hinter dem Amtshof. Der Jugendliche räumte alle Brandlegungen ein. Zu seinem Motiv kann derzeit nichts gesagt werden.

