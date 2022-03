Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Drei Brände im Stadtgebiet von Rotenburg ++ Sachbeschädigungen an Pkw ++ Zerstörungstour entlang der L 131 ++ Schwerer Verkehrsunfall in Bremervörde - Pkw prallt gegen Baum ++

POL-ROW (ots)

++ Drei Brände im Stadtgebiet von Rotenburg - 90000EUR Schaden ++ Rotenburg. Im Verlauf des Freitages kam es im Stadtgebiet von Rotenburg zu insgesamt drei Bränden. Gegen 09:16 Uhr hat der Feueralarm der berufsbildenden Schule Rotenburg (W.) ausgelöst, sodass die circa 900 anwesenden Schülerinnen und Schüler und deren Lehrkräfte evakuiert werden mussten. Ein Toilettenraum im Erdgeschoss des Gebäudes konnte als Brandort ausfindig gemacht werden. Die alarmierte Rotenburger Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Eine Brandausbreitung konnte somit verhindert werden. Der Sachschaden wird auf circa 10000EUR geschätzt. Nähere Informationen zu diesem Brandgeschehen sind der Pressemitteilung der Kreisfeuerwehr Rotenburg (W.) zu entnehmen. Gegen 17:30 Uhr ist es erneut zu einem Brand in einem Toilettenraum gekommen. Eine Mitarbeiterin des EDEKA-Marktes an der Verdener Straße hatte im Markt Brandgeruch bemerkt. Schnell konnte festgestellt werden, dass der Brandgeruch aus dem Raum der Kundentoilette stammt. Eine weitere Mitarbeiterin hat umgehend gehandelt und den Brand selbstständig gelöscht. Hier entstand ein Sachschaden von circa 5000EUR. Der schadensträchtigste Brand ereignete sich um 22:25 Uhr in der Straße "Hinter dem Amtshof" in Rotenburg. Hier geriet eine in einem Holzverschlag befindliche Mülltonne einer Jugendhilfeeinrichtung in Brand. Der Brand breitete sich rasch auf den Holzverschlag und das angrenzende Nebengebäude aus. Die Rotenburger sowie Waffensener Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen und das Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Der Sachschaden wird auf 75000EUR geschätzt. In allen Fällen ist es zu keinen Personenschäden gekommen. Die Brandursache der Brände ist noch ungeklärt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

++ Sachbeschädigungen an Pkw - Polizei Rotenburg bittet um Hinweise ++ Rotenburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 00:30 Uhr in der Ringstraße sowie im Mittelweg zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw. In allen Fällen wurden die Außenspiegel der Pkw mutwillig beschädigt. Im Zuge der Fahndung konnte eine Streifenwagenbesatzung zwei Männer antreffen. Die Ermittlungen, ob die jungen Männer mit den Taten in Verbindung stehen, dauern derzeit noch an. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 04261-9470 bei der Polizei Rotenburg.

++ Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs ++ Hemsbünde. Die Rotenburger Polizei kontrollierte am frühen Samstagmorgen einen 38-jährigen Autofahrer in der Dorfstraße in Hemsbünde. Den Beamten gegenüber räumte der Autofahrer umgehend ein, nicht im Besitz eines Führerscheines zu sein. Zudem wurde festgestellt, dass der Mann seinen Pkw mit knapp 0,75 Promille geführt hat. Dem Fahrer erwarten nun zwei Ermittlungsverfahren. Den Fahrzeugschlüssel nahmen die Beamten mit zur Dienststelle nach Rotenburg.

++ Zerstörungstour entlang der L 131 ++ Zeven. In den Samstagabendstunden zwischen 20:00 und 21:00 Uhr wurden zwischen Zeven und Wistedt entlang der Landesstraße 131 diverse Sachbeschädigungen begangen. Unter anderem wurde ein Verkehrszeichen "Für Fußgänger verboten" mutmaßlich entwendet und die Bushaltestelle Hofkoh nicht unerheblich beschädigt. In Wistedt wurde zudem ein großer Verkehrsspiegel mittels Steinwurf zerstört sowie die dortige Bushaltestelle fast vollständig entglast. Die Zevener Polizei hat in diesem Zusammenhang zwei junge Männer festgestellt, deren Tatbeteiligung aktuell anhand der sichergestellten Spuren geprüft wird. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Zeven unter 04281/9306-0 zu melden.

++ Schwerer Verkehrsunfall in Bremervörde - Pkw prallt gegen Baum ++ Bremervörde. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 12:30 Uhr auf der Bundesstraße 71 zwischen Bevern und Bremervörde. Hier befuhr der 19-jährige Autofahrer aus Selsingen mit seiner 17-jährigen Beifahrerin die Bundesstraße in Richtung Bremervörde. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Pkw auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum prallte der VW Passat frontal gegen einen Straßenbaum. Beide Insassen wurden hierdurch schwer verletzt. Der Fahrzeugführer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Rotenburg verbracht. Seine Beifahrerin kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum Stade. Für die Unfallaufnahme und Bergung des Autos musste die Fahrbahn zwei Stunden voll gesperrt werden. An dem VW Passat entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell