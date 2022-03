POL-ROW: ++ Nach Parkplatzkollision - Polizei sucht junge Autofahrerin ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Nach Parkplatzkollision - Polizei sucht junge Autofahrerin

Rotenburg (ots)

Nach Parkplatzkollision - Polizei sucht junge Autofahrerin

Zeven. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag auf dem Netto-Parkplatz an der Straße Auf dem Quabben ereignet hat, suchen die Ermittler der Zevener Polizei nach einer noch unbekannten Unfallbeteiligten. Die als etwa 20 Jahre junge, schlanke, blonde Frau sei gegen 13.15 Uhr mit einem roten Kleinwagen beim Rückwärtsfahren mit dem Toyota einer 80-jährigen Autofahrerin kollidiert. An der Unfallstelle habe die Unbekannte gemeint, dass beide Parteien ihren Schaden selbst zu tragen hätten. Ohne den Austausch der Personalien habe sie die Unfallstelle verlassen. Wie sich jetzt herausstellte, dürfte der Schaden am Toyota erheblich sein. Die Polizei bittet die unbekannte Unfallbeteiligte sich zur Schadensregulierung unter Telefon 04281/9306-0 zu melden.

