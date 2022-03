Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht wurde beobachtet ++ Radfahrer wegen blendender Sonne übersehen ++ Tageswohnungseinbruch ++ Lkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis ++

Rotenburg (ots)

Unfallflucht wurde beobachtet

Rotenburg. Durch die Beobachtungen eines aufmerksamen Zeugen hat die Rotenburger Polizei eine Unfallflucht am Dienstagmorgen in der Straße Hemphöfen schnell klären können. Der Mann habe gegen 7.30 Uhr gesehen, wie ein 69-jähriger Autofahrer beim Einparken zwischen zwei Pkw mit seinem Wagen gegen den Skoda einer 30-Jährigen fuhr. Der Verursacher sei anschließend weggefahren. Über das vom Zeugen abgelesene Kennzeichen konnten die Beamten den 69-Jährigen ermitteln. Er gab an, dass er zwar an der Unfallstelle gewesen sei, von einer Kollision aber nichts mitbekommen habe. Den Schaden an dem Skoda schätzt die Polizei auf rund zweitausend Euro und leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht ein.

Radfahrer wegen blendender Sonne übersehen

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Meyerstraße/Alte Poststraße ist am Dienstagmittag ein 26-jähriger Radfahrer verletzt worden. Der Mann befuhr gegen 13.30 Uhr die Alte Poststraße in Richtung Hohe Luft, als ein 87-jähriger Autofahrer, der von der Meyerstraße in die Altenbremer Straße fahren wollte, seinen Weg kreuzte. Der Senior gab an, dass er den Radler wegen der blendenden Sonne übersehen habe. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 26-Jährige leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro.

Lkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Gnarrenburg. Eine Streifenbesatzung der Polizeistation Gnarrenburg hat am Montagabend im Geestdorfer Ring die Fahrt eines 31-jährigen Kraftfahrers gestoppt. Der Mann war dort gegen 18 Uhr mit einem Lkw unterwegs. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen von Lastwagen nicht besitzt. Seine Fahrt war an dieser Stelle zu Ende. Gegen den 31-Jährigen leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Tageswohnungseinbruch

Rotenburg. Bargeld und Schmuck haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Hemphöfen am Dienstag erbeutet. Zwischen 7.45 Uhr und 14.45 Uhr hebelten sie eine Terrassentür auf und drangen in die Wohnung ein. Beim Durchstöbern aller Räume wurden die Täter fündig. Mit der Beute verschwanden sie dann unerkannt.

