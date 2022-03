Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Auseinandersetzung mit Schreckschusswaffe ++ Reifen zerstochen und Lack zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise ++ Einbrecher im Netto-Markt ++ Mercedes aufgebrochen ++

Rotenburg (ots)

Auseinandersetzung mit Schreckschusswaffe

Zeven. Am Samstagabend ist die Zevener Polizei zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in die Dr. Otto-Straße gerufen worden. Aufgrund der ersten Mitteilung rückten die Beamten mit mehreren Streifenteams an. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine beabsichtigte Aussprache zwischen den anwesenden Personen in erneuten Auseinandersetzungen gegipfelt ist. Dabei wurde ein Mann verletzt. Er kam im Rettungswagen in ein Krankenhaus. Etwa eine Stunde später erreichte die Polizei die nächste Meldung aus der Dr.- Otto-Straße. Diesmal sei es sogar zu Schüssen gekommen. Wie sich herausstellte, hatten Bekannte von einer der beteiligten Gruppen einen zurückgelassenen Pkw abholen wollen. Dabei seien sie von den Personen der anderen Gruppe bedrängt und angegriffen worden. In seiner Not habe sich der 47-jährige, mit der Pkw-Abholung Beauftrage mit seiner Schreckschusswaffe zur Wehr gesetzt. Mit dem Auto seines Bekannten fuhr er dann nach Hause. Dort suchte ihn die Polizei auf und stellte die Schreckschusswaffe sicher.

Reifen zerstochen und Lack zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. Noch unbekannte Reifenstecher haben am vergangenen Wochenende die Reifen mehrerer Fahrzeuge zerstochen und zum Teil auch die Lackierung der angegriffenen Pkw zerkratzt. In der Straße Am Sportplatz waren ein VW Polo und ein Nissan Micra davon betroffen. Hier wurden jeweils alle vier Reifen zerstochen und der Lack der Kleinwagen erheblich beschädigt. Auf dem Kundenparkplatz der Sparkasse an der Bahnhofstraße traf es einen Mercedes und einen Audi A5. Bei beiden Pkw zerstachen die Unbekannten jeweils den linken Vorderreifen. In der Stader Straße wurden drei Reifen eines Mazda auf die gleiche Art beschädigt. Alle vier Reifen eines Opel Astra zerstachen die Täter in der Nordstraße. Zu gleichen Zeit beschädigen die Unbekannten die Reifen eines Fahrrades, das neben der Eingangstür eines Wohnhauses am Kampweg stand. Hinweise erbittet die Polizei in Sittensen unter Telefon 04282/59414-0.

Einschleichdiebstahl

Tarmstedt. Durch eine unverschlossene Seiteneingangstür sind Unbekannte in der Nacht zum Sontag in ein Wohnhaus an der Straße Im Ortfeld gelangt. Im Hauswirtschaftsraum fanden die Täter eine Handtasche mit Portemonnaie und nahmen sie mit. Die Tasche wurde später in der Nachbarschaft gefunden. Die Diebe hatten aus der Geldbörse eine Bankkarte mitgenommen.

Einbrecher im Netto-Markt

Heeslingen. Am Sonntagabend sind unbekannte Täter in den Netto-Verbrauchermarkt an der Bremer Straße eingedrungen. Über einen Dacheinstieg gelangten sie in das Gebäude. Im Markt verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt in die Geschäftsräume. Sie öffneten einen Tresor, nahmen das Bargeld heraus und verschwanden in unbekannte Richtung.

Mercedes aufgebrochen

Heeslingen. In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte an der Landesstraße 142 zwischen Weertzen und Hanrade ein Auto aufgebrochen. Der silberfarbene Mercedes war dort seit mehreren Tagen wegen eines technischen Defekts abgestellt. Die Unbekannten schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und durchsuchten den Innenraum des Fahrzeugs. Dann rissen sie den hinteren Mercedes-Stern und auch das hintere Kennzeichen ab. Aus dem Mercedes wurde offenbar nichts gestohlen.

Vandalismus am landwirtschaftlichen Verkaufsstand

Zeven. Hohen Sachschaden haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag an einem landwirtschaftlichen Verkaufsstand an der Scheeßeler Straße angerichtet. Zunächst warfen sie mehrere Steine gegen die Fensterscheiben des Eier- und Kartoffelhäuschens. Dann warfen sie Steine gegen den Eierautomaten und traten gegen das Gerät. Dabei wurde der Automat erheblich beschädigt. Die Polizei geht von einem Schaden von über zehntausend Euro aus. Hinweise auf die Vandalen erbittet die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

Einbruch in Vereinsheim

Oerel. In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte in das Vereinsgebäude der Christlichen Jugendpflege e.V. eingebrochen an der Straße Hundesegen eingebrochen. Auf der Rückseite hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und stiegen ein. Die Täter brachen mehrere Zimmertüren auf und gingen auf die Suche nach Beute. Vermutlich haben sie aber nichts gestohlen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell