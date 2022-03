Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verletzung nach Unfall erst später bemerkt - Unbekannte Autofahrerin möge sich melden ++ Auffahrunfall mit Verletztem ++ Wohnungseinbruch im Westpreußenweg ++ Taschendiebe im Discounter ++

Rotenburg (ots)

Verletzung nach Unfall erst später bemerkt - Unbekannte Autofahrerin möge sich melden

Zeven. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag im Bereich der Zufahrt der Star-Tankstelle an der Bahnhofstraße ereignet hat, sucht die Polizei eine noch unbekannte Autofahrerin. Die Frau habe gegen 13 Uhr beim Abbiegen mit einem blauen Pkw auf das Tankstellengelände eine 48-jährige Radfahrerin vermutlich übersehen. Nach der Kollision sprachen die beiden beteiligten Frauen miteinander. Zunächst stellte man keine Verletzungen oder Beschädigungen fest und verabschiedete sich ohne einen Austausch der Personalien voneinander. Im Nachhinein bemerkt die Radlerin eine Verletzung an ihrem Bein. Deshalb wird die Unfallverursacherin gebeten, sich unter Telefon 04281/9306-0 bei der Polizei zu melden.

Auffahrunfall mit Verletztem

Mulmshorn. Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 71 ist am Donnerstagmittag ein 29-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann hatte gegen 12.15 Uhr mit seinem VW Polo in Höhe der Einmündung des Nartumer Weges verkehrsbedingt halten müssen, um dort abzubiegen. Das erkannte ein nachfolgender, 76-jähriger Autofahrer vermutlich zu spät. Er fuhr mit seinem VW Golf auf den Polo des Mannes auf. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund dreitausend Euro.

Wohnungseinbruch im Westpreußenweg

Karlshöfen. In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in ein Wohnhaus am Westpreußenweg eingebrochen. Um in die Wohnung zu gelangen, hebelten die Täter eine Terrassentür auf. Sie durchsuchten die Räume nach Beute und verschwanden auf dem gleichen Weg. Ob sie etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest.

Taschendiebe im Discounter

Bremervörde. Eine 61-jährige Bremervörderin ist am Donnerstagvormittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Alten Straße von Taschendieben bestohlen worden. Die Frau war zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr in dem Geschäft. In dieser Zeit hatte sie ihren Einkaufskorb mit dem Portemonnaie in den Einkaufswagen gestellt. In einem günstigen Moment nahmen die Täter die Geldbörse heraus. Darin befanden sich Bargeld, zwei Bankkarten und auch der Personalausweis.

