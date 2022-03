Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verkehrskontrolle entlarvt falsche Identität ++ Junger E-Biker stürzt auf dem Schulweg ++ 18-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Verkehrskontrolle entlarvt falsche Identität

Sottrum/A1. Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis ist ein 33-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch auf der Hansalinie A1 in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Die Beamten waren kurz nach Mitternacht auf seinen, in Richtung Bremen fahrenden VW Golf aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle wies sich der Mann als dessen 27-jähriger Bruder aus. Durch ein Fast-ID-Verfahren, mit dem die Polizei über die Fingerabdrücke die tatsächliche Identität des 33-Jährigen schnell feststellen konnte, wurde der Schwindel entlarvt. Die Beamten stellten den Aufenthaltstitel des Mannes und auch die Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ein.

Junger E-Biker stürzt auf dem Schulweg

Rotenburg. Bei einem Sturz mit seinem Pedelec hat sich ein 14-jähriger Radfahrer am Dienstagmorgen verletzt. Der Jugendliche war gegen 8.15 Uhr auf dem Radweg an der Straße Am Pferdemarkt zu seiner Schule unterwegs, als er gegen eine Straßenlaterne fuhr. Nach dem Sturz verlor der 14-Jährige kurz das Bewusstsein. Ein Sachschaden ist vermutlich nicht entstanden.

18-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Zeven. Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr ist ein 18-jähriger Radfahrer im Osenhorster Weg bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der junge Mann war vermutlich kurzzeitig abgelenkt. Er kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Ford eines 42-Jährigen. Dabei zog sich der 18-Jährige eine Kopfplatzwunde zu.

