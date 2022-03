Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hansalinie A1 - Polizei stoppt Alkoholfahrt ++ 11-jährige Radfahrerin bei Sturz verletzt ++ Baggerschaufel gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Hansalinie A1 - Polizei stoppt Alkoholfahrt

Tiste. Eine Streifenbesatzung der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei hat in der Nacht zum Dienstag auf der Hansalinie A1 die Alkoholfahrt eines 56-jährigen Autofahrers gestoppt. Die Beamten waren kurz nach Mitternacht auf den VW des Mannes aufmerksam geworden, weil am hinteren Kennzeichen des Fahrzeugs weder ein amtliches Siegel, noch eine TÜV-Plakette angebracht war. Bei der Verkehrskontrolle auf dem Gelände der Rastanlage Ostetal Süd bemerkten die Polizisten schnell, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von über 1,4 Promille bestätigte den ersten Eindruck. Der 56-Jährige musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

11-jährige Radfahrerin bei Sturz verletzt

Zeven. Bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad hat sich eine 11-jährige Radfahrerin am Montagnachmittag verletzt. Das Mädchen war gegen 16 Uhr in der Straße Auf dem Quabben unterwegs, als es ohne fremde Beteiligung zu Fall kam. Dabei zog sie sich Verletzungen am Knie zu und wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Baggerschaufel gestohlen

Heeslingen/Hanrade. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen von einer Baustelle am Bahnübergang an der Straße Hanrade eine Baggerschaufel gestohlen. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte unter Telefon 04281/9306-0 an die Zevener Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell