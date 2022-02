Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wochenendmeldung der PI Rotenburg (Wümme) für den Zeitraum 26.02. - 27.02.2022

Landkreis Rotenburg (Wüme) (ots)

Rotenburg: Zeugenaufruf zu einer Straßenverkehrsgefährdung

Am 26.02.2022, gegen 15.18 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, bei dem der Verdacht auf eine Beeinflussung evtl. durch Alkohol bestehen könnte. Zumindest soll der Fahrzeugführer des silbernen/grauen Audi mit Stufenheck, zwischen dem Gewerbegebiet Hohenesch und Rotenburg Mitte, in Richtung Scheeßel, im Kurvenverlauf einen Pkw überholt haben. Dieses Überholmanöver zwang den Gegenverkehr offensichtlich zu einer Bremsung und Ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Im weiteren Verlauf soll es auf der Strecke nach Scheeßel zu weiteren waghalsigen Fahrmanövern gekommen sein. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Fahrweise des Audi mit ROW-Kennzeichen machen können, sich mit der Dienststelle in Rotenburg oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Speziell geht es auch um einen silbernen VW Polo aus dem Gegenverkehr, welcher offensichtlich durch seine Reaktion einen Unfall vermeiden konnte. Ein weiterer Pkw sei aufgrund der Fahrweise des hinter ihm fahrenden Audis an den rechten Fahrbahnrand gefahren, um der Situation "zu entgehen". Zeugen melden sich bitte unter der 04261/947-0, bei der Polizei in Rotenburg.

Brockel-Bartelsdorf-Rotenburg Alkoholfahrt mit einem Milch-Lkw

Am 26.02.2022, gegen 16.08 Uhr, wurde der Polizei ein Milch-Lkw mit auffälliger Fahrweise gemeldet. Dieser sei von Brockel in Richtung Bartelsdorf unterwegs und nutze seinen gesamten Fahrstreifen. Dies veranlasste den Zeugen einen Notruf abzusetzen und dem Lkw zunächst zu folgen. Letztlich wurde der Lkw von den eingesetzten Polizeibeamten in Rotenburg angehalten und kontrolliert. Da der 51-jährige Fahrer aus der Samtgemeinde Zeven, deutlich unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen schien, wurde ein Atemtest durchgeführt. Dieser ergab einen Alkoholwert von über zwei Promille. Hätte der Fahrer eher zu der Milch gegriffen, die er geladen hat, hätte er nicht, wie in diesem Fall, die Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins über sich ergehen lassen müssen. Der Lkw wurde an einen zuständigen Mitarbeiter der Firma übergeben und dem Fahrer wurde bis auf weiteres das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

Visselhövede/Nindorf Schwerer VU zwischen Pkw und Krad

Am 26.02.2022, gegen 22.56 Uhr, kam es an der Kreuzung der B 440 und der Straße "Zur Einigkeit" zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Die 62-jährige Pkw-Fahrerin aus der Samtgemeinde Sottrum missachtete mit ihrem Pkw Toyota die Vorfahrt der 31-jährigen Motorradfahrerin mit ihrer Yamaha aus Visselhövede, welche ihrerseits die B 440 in Richtung Rotenburg befuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Motorradfahrerin stürzte und zog sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro

PI Rotenburg (Wümme)

