POL-ROW: ++ 32-Jähriger bei Unfall schwer verletzt - Polizei bittet um Hinweise ++ Hansalinie A1 - Am frühen Morgen betrunken hinter dem Lkw-Lenkrad ++ Seniorin beim Einkaufen bestohlen ++

32-Jähriger bei Unfall schwer verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Unterstedt. Nach einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend auf der K 217 zwischen Unterstedt und Ahausen ereignet hat, suchen die Ermittler der Rotenburger Polizei nach dem noch unbekannten Fahrer eines vermutlich weißen, Pkw-Kombi. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 32-jähriger Autofahrer gegen 20 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Ahausen unterwegs. Im Bereich einer Kurve sei ihm das unbekannte Fahrzeug auf seiner Fahrbahn entgegengekommen. Um eine Kollision zu vermeiden, habe der Mann nach rechts ausweichen müssen. Dabei kam der Passat nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer des weißen Kombi setzte seine Fahrt fort. Mit schweren Verletzungen wurde der 32-Jährige in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. An dem VW Passat entstand ein Sachschaden von rund fünftausend Euro. Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten Kombi machen können, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0.

Hansalinie A1 - Am frühen Morgen betrunken hinter dem Lkw-Lenkrad

Sittensen/A1. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer hat die Autobahnpolizei Sittensen am frühen Donnerstagmorgen über einen auffälligen Lastwagen informiert. Der Zeuge fahre hinter dem Sattelzug auf der Hansalinie A1 in Richtung Hamburg. Das Fahrzeug würde zum Teil alle drei Fahrstreifen benötigen. Eine Streifensatzung machte sich sofort auf den Weg und traf kurz vor der Rastanlage Aarbachkate auf den beschriebenen Lkw. Die Polizisten setzten sich vor den Sattelzug und lotsten ihn auf das Rastanlagengelände. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass der Zeuge mit seinen Befürchtungen Recht gehabt hatte. Der 52-jährige Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest wies ein Ergebnis von über 1,6 Promille auf. Der Mann gab an, vor Fahrtantritt reichlich Kräuterlikör getrunken zu haben. Er musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben

Hansalinie A1 - Zwei Autofahrer unter Drogenverdacht

Sottrum/Elsdorf/A1. Beamte der Autobahnpolizei Sittensen und der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei haben am Donnerstag zwei Autofahrer aus dem Verkehrs gezogen, die beide im Verdacht stehen, unter Drogeneinfluss am Steuer ihrer Fahrzeuge gesessen zu haben. Gegen 17.30 Uhr stoppt die Autobahnpolizei die Fahrt eines 24-jährigen Mannes an der Anschlussstelle Stuckenborstel. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Beamten bei dem jungen Mann Anzeichen von Rauschgiftkonsum. Ein Urintest zeigte an, dass der Fahrer vor Fahrtantritt Kokain und Amphetamine zu sich genommen haben dürfte. Gegen 19 Uhr traf es an der Anschlussstelle Elsdorf den 35-jährigen Fahrer eines Ford Transit. Er war mit einem Beifahrer in Richtung Hamburg unterwegs. Ein Urintest bestätigte auch bei ihm den Verdacht von Drogenkonsum. Demnach stand er unter dem Einfluss von Amphetaminen. Beide Männer mussten jeweils eine Blutprobe abgeben.

Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Bremervörde. Eine 85-jährige Bremervörderin ist am Donnerstagnachmittag in einem Discounter an der Wesermünder Straße Opfer von Taschendieben geworden. Während die Frau gegen 16 Uhr mit ihrem Einkauf beschäftig war, nahmen die Unbekannten ihre Geldbörse aus einem Jutebeutel heraus. Darin fanden sich Bargeld, eine Bankkarte und auch die dazugehörige PIN. Das gestohlene Portemonnaie warfen die Diebe weg. Mit der Bankkarte gingen sie zum nächsten Bankautomaten und hoben 1.500 Euro vom Konto der Seniorin ab.

Taschendiebe im Discounter

Rotenburg. In einem Discounter an der Brockeler Straße ist am Donnerstagvormittag eine 80-jährige Rotenburgerin bestohlen worden. Aus ihrer Handtasche nahmen unbekannte Taschendiebe das Portemonnaie der Seniorin heraus. Darin befand sich neben Bargeld, ihr Personalausweis und auch eine Bankkarte. Den Diebstahl bemerkte die Bestohlene erst an der Kasse. Da waren die Täter aber schon weg.

Einbrecher ohne Beute

Rotenburg. In den zurückliegenden Tagen sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Auf dem Loh eingebrochen. Dazu hebelten sie ein Küchenfenster auf. In der Wohnung gingen die Unbekannten auf Suche nach Beute, fanden dabei aber offenbar nicht das Richtige. Durch eine Terrassentür verließen sie den Tatort.

