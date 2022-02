Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 14-jährige Radfahrerin am Kreisel angefahren ++ Neue Masche beim Love-Scamming ++ Taschendiebe im Discounter ++ Dieseldiebstahl am Südring ++ 90-Jährige beim Einkaufen bestohlen ++

Rotenburg (ots)

14-jährige Radfahrerin am Kreisel angefahren

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Mühlenstraße/Verdener Straße ist am Montagmittag eine 14-jährige Radfahrerin verletzt worden. Die Jugendliche hatte den Kreisel gegen 13 Uhr auf ihrem Rad auf dem Fußgängerüberweg überqueren wollen. Ein 36-jähriger Radfahrer erkannte die von links kommende Radfahrerin vermutlich zu spät und stieß mit ihr zusammen. Dabei zog sich die 14-Jährige schwere Verletzungen zu. Sie wurde in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Neue Masche beim Love-Scamming

Bremervörde. Eine 50-jährige Frau aus dem Nordkreis ist in den vergangenen Wochen auf einen Internetbetrüger hereingefallen. Die Frau hatte den Mann auf einem Online-Portal im Internet kennen gelernt. Während des Kontakts kündigte der "Romeo" an, dass er der Frau ein Geschenk geschickt habe. Im weiteren Verlauf meldete sich unerwartet ein angeblicher Kurierservice. Man teilte der Empfängerin mit, dass sich in dem Paket Bargeld befände. Deshalb müsse es mit einem "Anti-Terrorismus-Zertifikat" versehen werden. Da sich alle Beteiligten andernfalls strafbar machen würden, seien jetzt über eintausend Euro dafür fällig. Die 50-Jährige zahlte das Geld und hörte von dem Internetflirt nicht wieder. Jetzt erstattete sie eine Strafanzeige wegen Betruges.

Taschendiebe im Discounter

Bremervörde. Am Montag sind eine 60-jährige Frau und ein 60-jähriger Mann, beide aus Bremervörde, beim Einkaufen bestohlen worden. Jeweils zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr wurden beide in unterschiedlichen Discountern Opfer von Taschendieben. Die 60-Jährige kaufte an der Straße Am Bahnhof Süd ein. In einem günstigen Moment schnappten sich die Unbekannten die braune Ledergeldbörse mit Reißverschluss aus der Handtasche der Frau. Darin befanden sich neben dem Bargeld, ihr Personalausweis, der Führerschein und die Bank- und Versichertenkarte. Den 60-Jährigen traf es im Discounter an der Alten Straße. Ihm wurde eine Geldbörse mit Kartenhalter aus der linken Innentasche seiner Jacke gestohlen. Darin befand sich etwa der gleiche Inhalt.

Dieseldiebstahl am Südring

Zeven. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter von einem Firmengelände am Südring Dieselkraftstoff gestohlen. Zunächst kletterten sie über einen Metallzaun und gingen dann gezielt die Tankdeckel von zwei Lastwagen an. Nachdem die Unbekannten den Diesel abgezapft hatten, hoben sie die Beute zurück über den Zaun und verschwanden in unbekannte Richtung. Zeugen, denen am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04281/9306-0 bei der Zevener Polizei.

90-Jährige beim Einkaufen bestohlen

Zeven. Eine 90-jährige Zevenerin ist am Montagvormittag in einem Discounter an der Kivinanstraße Opfer von Taschendieben geworden. Die Seniorin war gegen 11 Uhr mit einem Einkaufstrolley in dem Geschäft unterwegs. Während sie mit dem Einkauf beschäftigt war und den Trolley aus den Augen ließ, nahmen die Täter ein schwarzes Lederportemonnaie mit dem üblichen Inhalt heraus. Erst an der Kasse fiel der Diebstahl auf.

Windbruch-Eichen gestohlen

Bremervörde/Mehedorf. Unbekannte haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes den Sturm genutzt, um ihre Holzvorräte aufzufüllen. Sie nahmen das bereits kleingesägte Holz von zwei, über einen Waldweg an der Straße An der Mehe gestürzte Eichen mit einem Stammdurchmesser von 40 Zentimetern mit. Die Diebe dürften das Holz mit einem größeren Fahrzeug oder auf einem Anhänger abtransportiert haben. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren hundert Euro. Deshalb bittet die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0 um Hinweise.

Hansalinie A1 - 34-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Tiste/A1. Am Montagabend ist ein 34-jähriger Autofahrer vermutlich unter dem Einfluss von Drogen in eine Verkehrskontrolle der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten waren gegen 20.30 Uhr auf der Hansalinie A1 in Fahrtrichtung Hamburg auf den Peugeot des Mannes aufmerksam geworden. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Gelände der Rastanlage Ostetal Süd erkannten sie bei dem Fahrer Anzeichen, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Demnach dürfte der Mann vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert haben. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Kettensäge gestohlen

Farven. Unbekannte haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes von einem Grundstück an der Straße Baaster Berg eine Kettensäge gestohlen. Sie fanden das unter einem Vordach abgelegte orange-weiße Gerät vom Hersteller Stihl und nahmen es mit. Der Schaden beläuft sich auf knapp eintausend Euro.

