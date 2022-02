Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: +++ Unfall mit Rettungswagen ++ Stürmisches Wochenende ++ Schornsteinbrand in Hellwege +++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Unfall mit Rettungswagen

Rotenburg. Am Freitagmittag gegen 11:20 Uhr befuhr ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt die B75 von Sottrum in Richtung Rotenburg. In Höhe des Abzweigs zur Siedlung Luhne bemerkte ein entgegenkommender Autofahrer das Blaulicht und Martinshorn des Rettungswagens augenscheinlich zu spät und geriet ins Schleudern. Durch ein sofort eingeleitetes Ausweichmanöver der Rettungswagenfahrerin konnte zwar ein Unfall mit dem entgegenkommenden Fahrzeug verhindert werden, einen Unfall mit einem parallel in gleicher Richtung fahrenden Auto konnte sie jedoch nicht vermeiden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle ohne auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Tel: 04261-9470 zu melden.

Stürmisches Wochenende

Landkreis Rotenburg. Am gesamten Wochenende kam es auch für die Polizei kreisweit zu diversen sturmbedingten Einsätzen. Zumeist handelte es sich jedoch um Unterstützungseinsätze für die Feuerwehr durch Sperren von Straßen oder Räumen von Gefahrenstellen.

Schornsteinbrand in Hellwege

Hellwege. Am Freitagabend erreichte die Polizei der Notruf, dass es in Hellwege in der Bosdorfer Straße zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus kommt. Die sofort ausgerückten Rettungskräfte der Polizei und Feuerwehr konnten zum Glück bereits nach kurzer Zeit Entwarnung geben. Letztlich handelte es sich lediglich um Flammenbildung im Schornstein, die durch die Feuerwehr problemlos gelöscht werden konnte.

