Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Ludwigsburg (ots)

Im Unteren Schützenrain in Leonberg hebelte ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von Freitagmorgen 05.40 Uhr bis Freitagnachmittag 17.00 Uhr ein Holzfenster zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde die Wohnung weder durchwühlt noch wurde etwas entwendet. Der unbekannte Täter verließ die Wohnung vermutlich wieder über die Terrassentüre. Am Holzfenster entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell