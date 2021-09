Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte zerstören Haustür - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Westernstraße

12.09.2021, 17.00 Uhr - 19.00 Uhr

Ob versuchter Wohnungseinbruch oder lediglich eine Sachbeschädigung aus Übermut kann derzeit nicht gesagt werden. Fest steht, dass durch unbekannte Täter die Glaseinfassung einer Haustür in der Westernstraße zerstört wurde.

Zeugen hatten den Hauseigentümer informiert, der wiederum die Polizei alarmierte. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren am Sonntagabend zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr drei unbekannte männliche Personen in der Westernstraße unterwegs. An dem tatbetroffenen Wohnhaus klingelten sie zunächst an der Haustür. Als niemand öffnete trat einer der drei Unbekannten mehrfach gegen die Glasfüllung der Haustür bis diese den Tritten nachgab und zersprang.

Danach verließen die drei Unbekannten den Ort des Geschehens in unbekannte Richtung.

Die Polizei hofft darauf, dass es weitere Zeugen gibt, denen die drei Unbekannten aufgefallen sind und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat im Gerichtsweg, Rufnummer 05353/94105-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell