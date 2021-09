Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Müllcontainer in Brand - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Konrad-Adenauer-Allee/Theodor-Heuss-Straße 11.09.2021m, 01:35 Uhr

In der Nacht zum Samstag brannten aus bislang ungeklärter Ursache im Wolfsburger Stadtteil Detmerode mehrere Müllbehälter völlig aus. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Eine aufmerksame Anwohnerin, die in dem Bereich der Konrad-Adenauer-Allee Ecke Theodor-Heuss-Straße zu Fuß unterwegs war, meldete die in Flammen stehenden fünf Container um 01.35 Uhr. Die Berufsfeuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle. Es zeigte sich, dass durch die Hitze auch der umschließende Zaun des Müllplatzes beschädigt wurde. Hinweise zu dem Brand bitte an die Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460.

