Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfall am St. Annen-Knoten - Linienbus fährt auf VW Touran auf

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Berliner Ring/St. Annen-Knoten 10.09.2021, 07.10 Uhr

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw ereignete sich am Freitagmorgen auf dem Berliner Ring.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei und Aussagen der Beteiligten befuhr ein 43 Jahre alter Fahrzeugführer mit seinem silbergrauen VW Touran gegen 07.10 Uhr den rechten Linksabbiegerstreifen am Berliner Ring aus Richtung Rothenfelder Straße in Richtung Berliner Brücke, um an der St. Annen-Kreuzung in die Heßlinger Straße abzubiegen.

Hinter ihm befand sich ein 62 Jahre alter Omnibusfahrer mit seinem Linienbus, der den gleichen Fahrweg hatte.

Als die Lichtsignalanlage der Linksabbieger am St. Annenknoten auf Gelb schaltete, stoppte der 43-Jährige seinen VW Touran. Der Fahrer des Linienbusses erkannte dies zu spät, fuhr auf den VW Touran auf und schob ihn noch bis in den Kreuzungsbereich.

Zum Glück befanden sich in dem Linienbus und dem VW Touran keine weiteren Personen, so dass es keine Verletzten zu beklagen gab.

Die beiden Fahrzeugführer räumten daraufhin die Unfallstelle und befanden sich zur Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei auf dem linken Fahrstreifen in der Heßlinger Straße, weshalb es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam.

Der VW Touran war nach dem Auffahrunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Linienbus konnte seine Fahrt selbstständig fortsetzten.

Eine genaue Schadenshöhe wird in den nächsten Tagen ermittelt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell