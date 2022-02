Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Verunfallter Sattelzug sorgt für Sperrmaßnahmen auf A1

Elsdorf , BAB 1 (ots)

Am heutigen Morgen verunfallte ein mit etwa 20t Gemüse beladener Sattelzug auf der BAB 1 in Richtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Sittensen, kam dieser von der Fahrbahn ab und landete kurz vor einem Rastplatz rechtsseitig im Graben. Der Fahrer des LKW blieb glücklicherweise unverletzt. Ersten Ermittlungen zu Folge, ist hier -Ablenkung am Steuer- als Unfallursache anzunehmen, da im Fahrzeug frisch zubereitete Lebensmittel festgestellt wurden. Für die Bergung des Sattelzuges muss eine Fachfirma mit schwerem Gerät angefordert werden. Aktuell ist an der Unfallstelle der Hauptfahrstreifen gesperrt, um die erforderlichen Bergemaßnahmen vorzubereiten. Weitere Sperrmaßnahmen sind zu erwarten, weshalb in diesem Streckenabschnitt mit Verkehrsbehinderungen über den gesamten Tag zu rechnen ist.

Wir berichten, sobald die Fahrbahn wieder frei ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell