POL-ROW: ++ E-Bike aus Garage geklaut ++ 23-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt ++ Starke Windböe verursacht Verkehrsunfall ++

E-Bike aus Garage geklaut

Sottrum. Aus einer Garage an der Straße Am Osterfeld haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag ein E-Bike gestohlen. Die Täter nahmen das anthrazitfarbene Elektrofahrrad vom Hersteller LPM Fahrradmanufaktur samt Akku, Ladegerät, Satteltasche und einigem Werkzeug mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von über zweitausend Euro.

23-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt

Brüttendorf. Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 71 zwischen Wehldorf und Brüttendorf ist am Donnerstagmorgen ein 23-jähriger Autofahrer verletzt worden. Aufgrund der Verkehrslage hatte der Mann seinen Mazda gegen 6.15 Uhr abbremsen müssen. Ein nachfolgender 23-jähriger Fahrer eines Opel erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Mazda auf. Dessen Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher seit Ende des vergangenen Jahres nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über eintausend Euro.

Starke Windböe verursacht Verkehrsunfall

Bremervörde. Bei einem Verkehrsunfall, der sich während des Sturms am Donnerstagmorgen auf der K 125 zwischen Bremervörde und Bevern ereignet hat, sind beide Unfallbeteiligte verletzt worden. Ein 39-jähriger Fahrer eines Lkw war gegen 6.15 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Bevern unterwegs, als sein Lastwagen von einer Windböe seitlich erwischt wurde. Das Fahrzeug geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Opel eines 30-Jährigen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund zehntausend Euro.

