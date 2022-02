Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Junger Wolf verendet nach Verkehrsunfall ++

Rotenburg (ots)

Junger Wolf verendet nach Verkehrsunfall

Stemmen. Am Donnerstagmorgen ist es in der Gemarkung Stemmen/Stemmerfeld auf der B 75 zu einem Verkehrsunfall mit einem Wolf gekommen. Das Tier lief gegen 8.30 Uhr beim Überqueren der Bundestraße direkt vor das Bäckereifahrzeug eines 39-Jährigen Auslieferfahrers. Der junge Wolfsrüde, der möglicherweise aus dem Stemmer Rudel stammen könnte, verendete nach der Kollision. Er wurde zur Untersuchung dem Wolfsberater des Landkreises übergeben. An dem Bäckereifahrzeug entstand leichter Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

