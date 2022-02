Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mit Drogenmix am Steuer ++ Polizei stoppt Alkoholfahrt ++ 25-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis ++ Illegal mit gefälschtem Führerschein im Bundesgebiet ++

Rotenburg (ots)

Mit Drogenmix am Steuer

Zeven. Vermutlich unter dem Einfluss mehrerer Drogen ist ein 31-jähriger Autofahrer am Sonntagabend in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Die Beamten stoppten seinen Wagen gegen 20.30 Uhr in der Danziger Straße. Bei dem Fahrer erkannten sie Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest zeigte Rückstände von THC, dem Rauschmittel von Marihuana, Kokain und Amphetaminen an. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Polizei stoppt Alkoholfahrt

Zeven. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat in der Nacht zum Montag die Dogenfahrt eines 45-jährigen Autofahrers gestoppt. Die Beamten wurden gegen Mitternacht in der Rotenburger Straße auf den Audi des Mannes aufmerksam. Bei der Kontrolle erkannten sie, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest von über 2,5 Promille bestätigte den Verdacht. Der 45-Jährige musste eine Blutprobe abgebeben.

25-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Rotenburg. Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis ist ein 25-jähriger Autofahrer am Sonntagabend in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. In der Hetzweger Straße waren die Beamten auf den Wagen des Mannes aufmerksam geworden. Bei der Verkehrskontrolle gab der Fahrer an, dass er seine Papiere nicht bei sich habe. Eine Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab jedoch, dass ihm die Fahrerlaubnis seit längerer Zeit entzogen worden war. Bereits vor drei Jahren hatte die Polizei den 25-Jährigen ohne Fahrerlaubnis erwischt. Damals fuhr er in Langwedel betrunken gegen ein Brückengeländer.

Illegal mit gefälschtem Führerschein im Bundesgebiet

Elsdorf/A1. Einen gefälschten, spanischen Führerschein hat ein 35-jähriger Autofahrer am Sonntagabend Beamten der Autobahnpolizei Sittensen bei einer Verkehrskontrolle auf dem Autobahnparkplatz Hatzte an der Hansalinie A1 in Richtung Hamburg vorgelegt. Die Polizisten erkannten auf dem Dokument Fälschungsmerkmale und zogen es ein. Außerdem stellte sich heraus, dass sich der Mann illegal im Bundesgebiet aufhält.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell