POL-ROW: ++ Bei einer Verkehrskontrolle auf der A1 - Polizei findet vermutlich gestohlenen Alkohol ++ Betrug mit Kryptowährung ++ Alarm ausgelöst - Automatenaufbruch misslingt ++

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A1 - Polizei findet vermutlich gestohlenen Alkohol

Hatzte/1. Spirituosen im Wert von rund dreitausend Euro haben Beamte der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei am Donnerstagabend bei einer Verkehrskontrolle an der Hansalinie A1 beschlagnahmt. Gegen 20 Uhr war die Streifenbesatzung auf der Richtungsfahrbahn Hamburg auf einen VW Golf aus Schleswig-Holstein aufmerksam geworden. Die Beamten lotsten das Fahrzeug auf den Autobahnparkplatz Hatzte. Dort kontrollierte sie zunächst die beiden 19 und 49 Jahre alten Insassen. Laut polizeilichen Informationssystemen waren beide bereits mehrfach wegen Eigentumskriminalität in Erscheinung getreten. Passend zu diesen Erkenntnissen fanden die Polizisten im Fahrzeug 150 Flaschen Alkohol. Die beiden Männer konnten zu dem Fund keine schlüssige Erklärung oder einen Eigentumsnachweis erbringen. Nach Rücksprache mit einer Richterin beschlagnahmte die Polizei alle Flaschen und leitete gegen die Männer ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls ein.

Betrug mit Kryptowährung

Bremervörde. Über 4.000 Euro hat ein 31-jähriger Mann aus dem Nordkreis im Laufe des vergangenen Jahres bei der betrügerischen Spekulation mit einer Kryptowährung verloren. Durch eine Internetbekanntschaft war er im vergangenen Frühjahr auf die Plattform der Geldanlage aufmerksam gemacht worden. Der Mann investierte zunächst 3.000 Euro. Als er sich einen beträchtlichen Gewinn von rund 30.000 Dollar auszahlen lassen wollte, sollte der Mann 1.553 Dollar und später noch einmal 20 Prozent an Vorsteuern zahlen. Er leistete die erste Überweisung, für die Nachforderung ging ihm das Geld aus. Als jetzt der Kontakt zu den Betrügern abbrach, war klar, dass der 31-Jährige hereingelegt worden war. Er erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige.

Alarm ausgelöst - Automatenaufbruch misslingt

Gnarrenburg. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag versucht, den Bezahlautomaten einer Tankstelle an der Hindenburgstraße aufzubrechen. Als sie dabei waren, das Gerät vermutlich mit einer Flex zu öffnen, löste ein Alarm aus. Ohne Beute ergriffen die Täter die Flucht.

Graffiti im leerstehenden Haus

Gnarrenburg. Sieben noch unbekannte Jugendliche sind am Donnerstagnachmittag in ein leerstehendes Wohnhaus an der Talstraße eingedrungen. Dazu mussten sie eine Terrassentür aufdrücken. Als eine Nachbarin die Gruppe bemerkte, liefen die Jugendlichen davon. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass drei Fenster und eine Außenwand mit Farbe besprüht worden waren. Die Gnarrenburger Beamten bitten in diesem Zusammenhang unter Telefon 04763/62892-0 um Hinweise.

Kollision mit Ampelmast - Fahranfängerin leicht verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall auf der Ärztehauskreuzung ist am Donnerstagabend eine 19-jährige Fahranfängerin verletzt worden. Die junge Frau hatte sich gegen 20 Uhr in der Aalter Allee mit einem VW UP! auf der rechten Linksabbiegespur eingeordnet, um in die Burgstraße abzubiegen. Weil sie ihre Geschwindigkeit nicht an die regennasse Fahrbahn anpasste, verlor sie im Kurvenbereich die Kontrolle über den Kleinwagen. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelmast. Die 19-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

