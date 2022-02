Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einschleichdiebstahl in Gasthaus ++ Rollerfahrer ohne Patent ++ Scheiben mehrerer Bushaltehäuschen beschädigt - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Einschleichdiebstahl in Gasthaus

Bülstedt. Unbekannte Täter sind am Dienstagvormittag in ein Gasthaus an der Lange Straße eingedrungen. Zwischen 9 Uhr und 12.45 Uhr gelangten sie vermutlich durch eine offenstehende Küchentür in das Gebäude. Gezielt betraten sie das Büro und fanden dort in einem Schrank Bargeld. Damit entkamen die Täter unerkannt.

Rollerfahrer ohne Patent

Reeßum. Eine Streifenbesatzung der Sottrumer Polizei hat am Mittwochmorgen einen 33-jährigen Rollerfahrer gestoppt. Der Mann war gegen 7.30 Uhr in der Sottrumer Straße unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist. Außerdem war das Kleinkraftrad nicht zugelassen und die Versicherungskennzeichen für ein anderes Mofa ausgegeben. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren ein.

Scheiben am Museum eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte eine Fensterscheibe des zum Bachmann-Museum gehörenden, ehemaligen Feuerwehrhauses eingeworfen. Die Polizei spricht von einem Sachschaden vom mehreren hundert Euro. Hinweise erbitten die Beamten unter Telefon 04761/9945-0.

Scheiben mehrerer Bushaltehäuschen beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Einen beträchtlichen Schaden haben Unbekannte am Mittwoch am Busbahnhof des Schulkomplexes an der Kanalstraße angerichtet. Sie schlugen mehrere Scheiben der Bushaltehäuschen vor der IGS ein. Hinweise bitte unter Telefon 04281/9306-0 an die Zevener Polizei.

Bei Auffahrunfall verletzt

Scheeßel. Bei einem Auffahrunfall in der Bremer Straße in Höhe des Leehopswegs ist am Mittwochnachmittag ein 30-jähriger Autofahrer verletzt worden. Ein 31-jähriger Mann hatte dort gegen 16 Uhr mit seinem BMW verkehrsbedingt halten müssen. Hinter seinem Fahrzeug konnte ein 30-Jähriger mit seinem Nissan stoppen. Ein nachfolgender 74-jähriger erkannte diese Situation vermutlich zu spät, fuhr mit seinem VW Polo auf den Nissan auf und schob das Fahrzeug gegen den BMW. Der Mann im Nissan zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünftausend Euro.

42-Jähriger bei Wildunfall verletzt

Bremervörde. In der Nacht zum Donnerstag ist ein 42-jähriger Autofahrer bei einem Wildunfall auf der K 102 verletzt worden. Der Mann war kurz nach Mitternacht auf der Kreisstraße mit seinem Renault in Richtung Gnarrenburg unterwegs, als ein Reh plötzlich auf die Fahrbahn sprang. Der 42-Jährige konnte eine Kollision nicht vermeiden. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Das verletzte Tier lief davon. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einige hundert Euro.

