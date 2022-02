Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 17-jähriger Rollerfahrer bei Unfall verletzt ++ Geländewagen gestohlen ++ Einbruch in Kirche misslingt ++ 61-jähriger E-Biker bei Unfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

17-jähriger Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Harburger Straße/Fuhrenstraße ist am Montagmorgen ein 17-jähriger Rollerfahrer verletzt worden. Ein 19-jähriger Autofahrer hatte den 17-Jährigen gegen 7.50 Uhr in der Harburger Straße zuvor überholt und wollte anschließend nach rechts in die Fuhrenstraße abbiegen. Der junge Rollerfahrer konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem VW Polo des Abbiegenden. Der 17-Jährige zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu.

Geländewagen gestohlen

Scheeßel. In der Nacht zum Montag haben Unbekannte im Mittelweg einen hochwertigen Geländewagen gestohlen. Der weiße Jeep Grand Cherokee mit dem Kennzeichen ROW-MK 444 stand im Carport eines Wohnhauses. Der Schaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Scheeßel unter Telefon 04263/98516-0.

Einbruch in Kirche misslingt

Sottrum. In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter vermutlich versucht, in die Sottrumer Kirche an der Kirchstraße einzubrechen und dabei ärgerlichen Schaden angerichtet. Sie hebelten an der Kirchentür, brachen mehrere hölzerne Latten ab und verbogen den Türbeschlag des Schlosses. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren hundert Euro.

61-jähriger E-Biker bei Unfall verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Verdener Straße/Bischofstraße ist am Montagmorgen ein 61-jähriger E-Biker verletzt worden. Ein 20-jähriger Autofahrer hatte gegen 7.45 Uhr mit seinem Ford von der Bischofstraße nach links in die Verdener Straße abbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich den von links kommenden Mann auf seinem Elektrofahrrad. Es kam zur Kollision und der 61-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zweitausend Euro.

Schockanruf! - Tochter verhindert Schaden

Sittensen. Mit einem Schockanruf haben Unbekannte am Montagvormittag versucht, an das Geld einer 79-jährigen Seniorin zu kommen. Um 10.20 Uhr meldete sich zunächst eine unbekannte Frau und gab sich ihre Tochter aus. Sie berichtete von einem schweren Verkehrsunfall, den sie verursacht habe. Dabei sei jemand zu Tode gekommen. Dann gab sie das Telefon an ihre angebliche Anwältin weiter. Um ihre Mandantin vor einer Haft zu schützen, forderte die Frau 50.000 Euro von der Angerufenen. Noch während des Gesprächs fuhr plötzlich die echte Tochter der 79-Jährigen auf den Hof ihrer Mutter. Damit war der Schwindel aufgedeckt und das Gespräch wurde beendet.

Firmenfahrzeug aufgebrochen

Selsingen. In der vergangenen Woche haben unbekannte Täter im Haaßeler Ring einen VW T5 aufgebrochen. Das weiße Fahrzeug stand dort auf einem Grundstück. Den Unbekannten gelang es, die Schiebetür zu öffnen und aus dem Laderaum mehrere Baumaschinen zu stehlen. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren tausend Euro.

