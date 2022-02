Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hansalinie A1 - Unfall durch Aquaplaning ++ Unerlaubte Baumfällung - Polizei bittet um Hinweise ++ Betrunken auf dem Heimweg eingeschlafen ++

Rotenburg (ots)

Hansalinie A1 - Unfall durch Aquaplaning

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Hollenstedt/A1. Wegen Aquaplaning ist ein 31-jähriger Autofahrer am Sonntagvormittag auf der Hansalinie A1 verunglückt. Der Mann war gegen 9 Uhr mit seinem BMW in Richtung Bremen unterwegs, als sein Fahrzeug auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildschutzzaun, überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem Graben liegen. Der 31-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Er konnte sich aber selbst aus dem Unfallwrack befreien. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund dreißigtausend Euro.

Unerlaubte Baumfällung - Polizei bittet um Hinweise

Ebersdorf. Ein bislang noch Unbekannter hat vermutlich in der zurückliegenden Woche in einem Waldstück linksseitig der ehemaligen FlaRak-Stellung an der Verlängerung der Straße Zum Stallberg versucht, eine Eiche zu fällen. Weil das Schwert der Motorsäge stecken blieb, musste er sein Vorhaben abbrechen. Möglicherweise ist diese unerlaubte Aktion von Passanten beobachtet worden. Deshalb bitte die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Betrunken auf dem Heimweg eingeschlafen

Heeslingen. Wegen zu lauter Musik, die aus einem parkenden Auto drang, ist die Zevener Polizei am frühen Sonntagmorgen in die Jahnstraße gerufen worden. Nach Angaben des Meldenden sitze ein junger Mann darin und schlafe. Eine Streifenbesatzung traf dort gegen 5 Uhr tatsächlich auf einen Wagen, der mit laufendem Motor mittig auf der Fahrbahn stand. Ein junger Mann saß auf dem Fahrersitz und schlief. Schnell stellte sich heraus, dass er betrunken war. Nach eigenen Angaben sei er mit seinem Auto von einer Feier gekommen und auf dem Heimweg eingeschlafen. Ein Atemalkohol bestätigte den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt: 2,22 Promille! Der 21-Jährige musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Zwei auf einen Streich

Bremervörde. Mit knapp 1 Promille ist ein 21-jähriger Autofahrer am Sonntagabend in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Während eine Beamtin gegen 22 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle an der Straße Am Hafen mit der Kontrolle eines 27-jährigen Autofahrers beschäftig war, wurde ihr Kollege auf einen anderen Wagen aufmerksam. Das Fahrzeug war auf der Neuen Straße in Richtung Gerichtsherrenbrücke unterwegs. Kurz vor der Tankstelle kam der Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte lautstark mit einem hohen Bordstein. Mit aufheulendem Motor versuchte der Fahrer zu wenden. Der Polizist war schneller und unterband das Wendemanöver. Bei dem jungen Fahrer stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste eine Blutprobe abgeben. Der andere Autofahrer, mit dem sich die Polizisten derweil beschäftigte, stand vermutlich unter Drogeneinfluss. Auch er musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen.

Falsche Enkelin kommt zu Besuch

Zeven. Eine 89-jährige Zevenerin hat am Samstagabend in ihrer Wohnung für betreutes Wohnen an der Kivinanstraße unerwarteten Besuch bekommen. An der Eingangstür stand eine, mit einer OP-Maske getarnte junge Frau, die sich als ihre Enkelin ausgab. Die Seniorin bat die Frau herein. Als die 89-Jährige ihren Irrtum bemerkte, lenkte die falsche Enkelin mit Gesten und Beschwichtigungen in gebrochenem Deutsch ab. Während ihres kurzen Besuches gelang es der jungen Frau Bargeld und Ringe aus dem Schlafzimmer der Seniorin zu stehlen. Damit verschwand sie. Wie sich später herausstellte, hat die falsche Enkelin auch noch bei anderen Mitbewohnerinnen des Mehrparteienhauses geklingelt.

Sperrpfosten vom Parkplatz gestohlen

Zeven. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag von einem zugewiesenen Mieterparkplatz an der Berliner Straße einen rot-weißen Sperrpfosten und zwei Pflastersteine, an denen er befestigt war, gestohlen. Was sie damit anfangen wollen, ist noch unklar. Hinweise bitte unter Telefon 04281/9306-0.

Falsche Nachricht über WhatsApp

Rotenburg. Per WhatsApp hat sich am Sonntagnachmittag ein "falscher Sohn" bei einer 54-jährigen Rotenburgerin gemeldet. Weil sein Handy angeblich einen Wasserschaden hätte, meldete er sich über eine fremde Telefonnummer. Im Laufe der schriftlichen Unterhaltung erwähnte er zwei unbezahlte Rechnungen über rund zweitausend Euro und bat seine "Mutter" sie für ihn zu zahlen. Die Angerufene schöpfte Verdacht und rief ihren tatsächlichen Sohn parallel dazu an. Es stellte sich heraus, dass er die falsche Nachricht nicht verfasst hatte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell