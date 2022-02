Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach den tödlichen Schüssen von Kusel - Rotenburger Polizei gedenkt mit Schweigeminute ++ 69-Jährige erliegt einer Rauchvergiftung ++ Gefahrgutunfall auf der A1 ++

Rotenburg (ots)

Nach den tödlichen Schüssen von Kusel - Rotenburger Polizei gedenkt mit Schweigeminute

LK Rotenburg/Kusel. Ein paar Minuten innehalten, wenn möglich eine Streifenfahrt unterbrechen - mit einer landesweiten Schweigeminute möchte die Niedersächsische Polizei am Freitagvormittag um 10 Uhr ihre Trauer für die am Montag im Dienst getötete, 24-jährige Kollegin und den 29-jährigen Kollegen aus Rheinland-Pfalz zum Ausdruck bringen.

Auch im Landkreis Rotenburg werden die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion mit diesem symbolischen Akt der Solidarität der Verstorbenen gedenken. Landespolizeipräsident Ralf Leopold hatte mit einem an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerichteten Schreiben um diese besondere Anteilnahme gebeten.

Tief betroffen von der kaltblütigen Tat äußerte sich auch Lüneburgs Polizeipräsident Thomas Ring: "Jeder Angriff auf eine Polizeibeamtin oder einen Polizeibeamten ist immer auch ein Angriff auf unsere freiheitlich demokratische Grundordnung. Dies lässt sich nur immer und immer wieder betonen. Die Zunahme von Respektlosigkeit und Anfeindungen, der die Kolleginnen und Kollegen im Rahmen ihres Dienstes ausgesetzt sind, betrachte ich mit großen Sorgen. Es fällt mir schwer, für die Tötung der Kollegin und des Kollegen Worte zu finden. Diese feige Tat erschüttert mich zutiefst. Ich vertraue auf eine lückenlose Aufklärung und mein tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen, Freunden, Kolleginnen und Kollegen der Getöteten".

69-Jährige erliegt einer Rauchvergiftung

Rotenburg. Nach dem Brand in einem Mehrparteienhaus am Berliner Ring ist die am Dienstagnachmittag lebensgefährlich verletzte, 69-jährige Bewohnerin am Donnerstagabend im Rotenburger Diakonieklinikum verstorben. Der Brand war vermutlich in ihrer Küche ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten sie bewusstlos geborgen. 23 Mitbewohner waren bei dem Einsatz aus dem Haus evakuiert und in Sicherheit gebracht worden.

Gefahrgutunfall auf der A1: Verunglückter Sattelzug sorgt für Behinderungen

Reeßum/A1. Vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme ist 21-jähriger Kraftfahrer am frühen Donnerstagmorgen mit seinem, mit Gefahrgut beladenen Sattelzug auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Bockel und Stuckenborstel in Richtung Bremen alleinbeteiligt verunglückt. Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren retteten den Mann aus seinem Fahrzeug. Er kam im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Der Gefahrgutzug der Feuerwehr des Landkreises, die Autobahnpolizei Sittensen und der Betriebsdienst der Betreiberfirma A-mobil waren bis in die Abendstunden mit der Bergung der Ladung und des Fahrzeugs beschäftigt. Dazu musste die Autobahn voll gesperrt werden. Erst gegen 19 Uhr wurde die Fahrtrichtung Bremen wieder freigegeben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.

Taschendiebe heben Geld mit gestohlener Bankkarte ab

Sottrum. Wie sich jetzt herausstellte, haben unbekannte Täter am Dienstagvormittag mit einer Bankkarte, die sie zuvor bei einem Taschendiebstahl erbeuteten, mehrere tausend Euro vom Konto der bestohlenen Seniorin abgehoben. Die 72-jährige Frau war gegen 10.30 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Straße Lienworth Opfer der Diebe geworden. Aus ihrer im Einkaufswagen abgelegten Handtaschen nahmen sie das Portemonnaie der Seniorin heraus. Darin fanden sie neben Bargeld und einer Bankkarte auch die dazugehörige PIN. Nur zwanzig Minuten später gingen die Täter damit zu einem Geldautomaten.

Diebe stehlen Kabeltrommel

Sottrum. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in einen Rohbau an der Straße An der Wieste eingestiegen. Die Unbekannten begaben sich zunächst auf die umzäunte Baustelle und kletterten dann durch ein gemauertes Fensterloch in den Keller. Dort fanden sie eine Kabeltrommel für Starkstrom und nahmen sie mit.

24-Jährige bei Wildunfall verletzt

Breddorf. Bei einem Wildunfall im Hüttenbuscher Weg ist am Donnerstagvormittag eine 24-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die junge Frau befand sich gegen 7.40 Uhr mit ihrem Seat etwa zwei Kilometer vor dem Ortseingang, als nach ihren Angaben ein Reh von links nach rechts über die Straße wechselte. Die 24-Jährige habe versucht dem Tier auszuweichen, kam dabei aber von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum kollidierte ihr Fahrzeug mit einem Baum. Dabei zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Das Reh blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Einbruch in Pizza-Lieferdienst misslingt

Rotenburg. In der Nacht zum Freitag haben unbekannte Täter versucht in das Gebäude eines Pizza-Lieferdienstes einzubrechen. Gegen 1.45 Uhr hörte ein Zeuge ein Scheppern an einem Fenster des Betriebes. Als die Unbekannten bemerkten, dass ihr Vorhaben entdeckt worden war, rannten sie davon. Bei den Flüchtigen habe es sich um zwei Männer gehandelt. Einer von beiden soll eine Brechstange mit sich geführt haben.

