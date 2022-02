Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hansalinie A1 wegen verunglücktem Sattelzug gesperrt ++

Rotenburg (ots)

Bockel/A1. Aufgrund der Bergung eines verunglückten und mit Gefahrgut beladenen Sattelzuges ist die Hansalinie A1 in Fahrtrichtung Bremen aktuell ab der Anschlussstelle Bockel voll gesperrt. Die Arbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb bittet die Autobahnpolizei Sittensen die Autobahn bereits an der Anschlussstelle Elsdorf zu verlassen und der U 22 und U 24 zu folgen. Wir berichten, wenn die Sperrung aufgehoben ist.

