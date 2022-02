Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hochdruckreiniger gestohlen ++ Falscher Microsoft-Mitarbeiter ++

Rotenburg (ots)

Hochdruckreiniger gestohlen

Bremervörde. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in der Straße Fresenburg einen Hochdruckreiniger gestohlen. Das Gerät stand auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Hofs. Außerdem beschädigten die Täter den Reifen eines Traktors. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund eintausend Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Bremervörde unter Telefon 04761/9945-0.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Groß Meckelsen. Eine 68-jährige Frau hat am Mittwochvormittag einen unerwarteten Anruf von einem falschen Microsoft-Mitarbeiter erhalten. Durch geschickt Gesprächsführung gelang es dem angeblichen IT-Experten, dass die Frau ihm einen Fernzugriff auf ihrem Computer gestattete. Damit öffnete sie dem Betrüger Tür und Tor zu ihrem Online-Banking. Nach Angaben ihrer Bank sei bislang jedoch noch kein Schaden entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell