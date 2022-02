Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Polizei warnt vor falschen Gewinnversprechen am Telefon.

Lippe (ots)

In den vergangenen Tagen versuchten Betrügerinnen und Betrüger am Telefon im Kreis Lippe wieder verstärkt Menschen mit falschen Gewinnversprechen hinters Licht zu führen. In einem Fall kam es zu einem Schaden von 5000 Euro.

Die Masche ist immer ähnlich: Den potentiellen Opfern wird am Telefon weisgemacht, dass sie eine fünf- oder sechsstellige Summe gewonnen hätten. Der Geldbote käme am nächsten Tag mit dem Gewinn vorbei. Vorher müsse der Gewinn aber freigeschaltet werden. Dafür sollen die Angerufenen Gutscheinkarten für App Stores, Online-Zahlungsdienstleister oder ähnliches kaufen. Wenn dies geschehen ist, werden die Geschädigten erneut angerufen und müssen die Gutscheincodes durchgeben. Danach bricht der Kontakt ab und das Geld für die Gutscheine ist verloren.

Die Polizei warnt deshalb: Geben Sie keine Gutschein- und Geschenkkartencodes am Telefon durch: Gehen Sie von einem Betrug aus und beenden Sie das Gespräch sofort! Seriöse Anbieter und Institutionen werden Sie niemals auffordern, Zahlungen über den Kauf von Geschenkkarten oder die Einlösung von Gutscheincodes zu leisten. Falls Sie tatsächlich bei einem seriösen Preisausschreiben gewinnen sollten, müssen Sie zudem nicht bezahlen, um Ihren Gewinn zu erhalten.

