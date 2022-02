Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Straßenverkehrsgefährdung.

Lippe (ots)

Ein Polizeibeamter beobachtete am Samstag (05.02.2022) wie der Fahrer eines silbernen VW Polos auf der Orbker Straße gegen 17:15 Uhr mehrfach an unübersichtlichen Stellen andere Fahrzeuge überholte und dadurch andere Verkehrsteilnehmende gefährdete. Ein bislang unbekannter Fußgänger musste zur Seite springen, um dem Wagen auszuweichen. Mehrfach bremste der Fahrer des Polos scharf ab, um beim Wiedereinscheren die Kollision mit Fahrzeugen im Gegenverkehr zu vermeiden. Dem Polizeibeamten gelang es schließlich, den 21-jährigen Fahrer aus Detmold, der in Richtung Bielefelder Straße unterwegs war, anzuhalten. Die Polizei bittet Personen, die durch die Fahrweise des VW-Fahrers gefährdet wurden, und weitere Zeugen, denen der Wagen aufgefallen ist, sich telefonisch beim Verkehrskommissariat unter 05231 6090 zu melden.

