POL-LIP: Bad Salzuflen. Ladendieb schubst Zeugen.

Am Dienstagnachmittag (08.02.2022) stahl ein 36-Jähriger Shampoo in einem Supermarkt in der Schloßstraße. Als er von der Kassiererin und einem Zeugen darauf angesprochen wurde, schubste er den 30-Jährigen Zeugen zur Seite und flüchtete aus dem Markt. Der 30-Jährige nahm die Verfolgung auf und stellte den Mann auf dem Parkplatz. Dieser warf sein Diebesgut von sich und riss sich los. Der tatkräftige Zeuge rief die Polizei und sicherte die Beute des Diebes. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte eine Streifenwagenbesatzung den Flüchtigen stellen und festnehmen. Die weiteren Ermittlungen laufen.

