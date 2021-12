Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Wohnanwesen in Obrigheim

Grünstadt (ots)

Am 26.12.21 wurde ein Einbruch in ein Wohnanwesen in Obrigheim angezeigt. Der oder die Täter sind im Zeitraum vom 22.12-26.12.21 durch aufhebeln der Terrassentür in das Anwesen eingebrochen. Das gesamte Anwesen wurde durch den oder die Täter durchwühlt. Es wurde Bargeld, Elektrogeräte und Schmuck entwendet. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden 1500.-EUR.

