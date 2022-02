Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Donop. Frontal mit Mauer kollidiert.

Lippe (ots)

Ein 92-jähriger Autofahrer wurde am Dienstag (08.02.2022) bei einem Alleinunfall verletzt. Gegen 9 Uhr fuhr der Mann in einer Kurve der Alten Chaussee geradeaus weiter und prallte ungebremst frontal gegen eine Mauer. Aus seinem halb auf der Mauer hängenden Wagen konnte der Mann sich nicht befreien, die Feuerwehr rettete ihn aus dem Fahrzeug und gab ihn in die Obhut der Rettungswagenbesatzung. Der Blomberger wurde zur Behandlung ins Klinikum gefahren. Sein erheblich beschädigter VW Golf wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt rund 10 000 Euro.

