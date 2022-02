Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kennzeichendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 2.2.2022, zwischen 06.00 und 16.15 Uhr, wurden an einem geparkten weißen Audi A 1 beide amtliche Kennzeichen mit ZW-Kennung entwendet. Der PKW war auf dem Mitfahrerparkplatz Mühltalerhof ((Verlängerung Steinhauser Straße) abgestellt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

