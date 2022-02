Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Seat Ibiza mehrfach mutwillig beschädigt

Pirmasens (ots)

Zwischen dem 26.01. und Dienstag, 01.02. beschädigte ein unbekannter Täter in insgesamt vier Fällen einen silbernen Seat Ibiza. Dieser war jeweils in Höhe des Anwesens "Am Windhof 9" geparkt. Das Fahrzeug ist mittlerweile rundum zerkratzt. Ein Außenspiegel wurde ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden ist mit circa 2100 Euro angegeben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

