Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Trunkenheitsfahrten

Zweibrücken (ots)

Zeit: 01.02.2022, 23.00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Bubenhauser Straße. Zeit: 02.02.2022, 01:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Homburger Straße. SV: Ein 46-jähriger und ein 37-jähriger Pkw-Fahrer wurden unabhängig voneinander dabei betroffen, wie sie unter dem Einfluss berauschender Mittel mit ihren Fahrzeugen am öffentlichen Straßenverkehr teilnahmen. Während der ältere Autofahrer in der Bubenhauser Straße unter Alkoholeinfluss unterwegs war - ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab 0,74 Promille -, ergaben sich bei dem jüngeren Autofahrer durch einen Drogenvortest Hinweise auf den Konsum von Cannabis und Amphetamin, was die Entnahme einer Blutprobe nach sich zog.

Gegen beide Verkehrsteilnehmer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Den Autofahrern droht jeweils ein Bußgeld von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. |pizw

