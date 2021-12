Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Darfelder Markt

Verkehrsunfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 23.12.2021, in der Zeit von 7.15 Uhr bis 13.00 Uhr, den auf dem Schotterparkplatz am Darfelder Markt in Rosendahl, Darfeld geparkten schwarzen Opel und flüchtete.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

