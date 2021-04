Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Dachgepäckträger verloren

Cuxhaven (ots)

Dachgepäckträger verloren - eine Person verhaftet

Loxstedt/BAB27. Am Mittwochvormittag (14.04.2021) meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass ein vor ihm fahrender Transporter einen Dachgepäckträger auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Wulsdorf und Bremerhaven-Süd verloren hatte. Glücklicherweise kamen durch den Dachträger auf der Autobahn keine weiteren Verkehrsteilnehmer zu Schaden. Eine zufällig in der Nähe befindliche Streife des Polizeikommissariats Geestland war schnell vor Ort und konnte zwei Transporter und mehrere Personen auf dem Standstreifen antreffen. Die Personen versuchten, den verlorenen Dachträger wieder zu verladen. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen eine der angetroffenen Personen, ein 35-jähriger Bremerhavener, ein offener Haftbefehl vorlag. Er wurde noch vor Ort verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die anderen Personen konnten ihre Fahrt fortsetzen.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell