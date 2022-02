Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall mit zwei verletzten Pkw-Fahrerinnen

Münchweiler (ots)

Am Dienstag, gegen 13:25 Uhr, kam es an der Abzweigung L496/L497 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Die 80-jährige Fahrerin eines VW Golf kam aus Richtung Merzalben und wollte an der Abzweigung nach links in Richtung Münchweiler/B10 abbiegen. Die 26-jährige Fahrerin eines 1er BMW näherte sich aus dieser Richtung. Die Fahrerin des VW Golf übersah die vorfahrtsberechtigte BMW-Fahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Da beide Fahrerinnen über Schmerzen klagten, wurden sie durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn musste bis zur Räumung für circa 90 Minuten voll gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Gesamtschaden circa 18.000 Euro.

