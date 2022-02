Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallfluchten

Zweibrücken (ots)

1. Hofenfelsstraße, Parkplatz Hallenbad. Am 28.1.2022, zwischen 10.00 und 11.50 Uhr, war auf dem Parkplatz ein grauer Citroen abgestellt. Bei Rückkehr zum Fahrzeug wurde ein Streifschaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite festgestellt. Schadenshöhe noch nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken.

2. Hofenfelsstraße, Parkplatz hinter Anwesen 68. Am 31.1.2022, gegen 15.20 Uhr, wurde ein geparkter schwarzer Fiat durch einen PKW, vermutlich Suzuki, beim Ausparken am rechten hinteren Kotflügel beschädigt. Schadenshöhe ca. 500 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei Zweibrücken in Verbindung zu setzen.

3. Homburger Straße, Parkplatz 1 Fa. John Deere. Im Zeitraum vom 31.1.2022, 05.40 bis 14.30 Uhr, wurden an einem geparkten Opel Zafira Kotflügel und Stoßstange hinten links vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Schadenshöhe ca. 2500 Euro. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

