Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Großenkneten - zwei Personen schwer verletzt, zwei Personen leicht verletzt, Vollsperrung der A29 Richtung Osnabrück

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 08. August 2021, gegen 22:10 Uhr, kam es auf der A29 zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten in Fahrtrichtung Osnabrück zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 33-jährige Fahrer eines PKW Mercedes fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf ein vorausfahrendes Wohnmobil, welches von einem 62-jährigen Mann aus Melle gelenkt wurde, auf. Durch den Aufprall schleuderte das Wohnmobil quer über die Fahrbahn und kippte über die Außenschutzplanke und kam einige Meter neben der Fahrbahn auf der Seite liegend zum Stehen. Der PKW kam stark beschädigt entgegensetzt zur Fahrtrichtung auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Durch den Unfall wurde sowohl der 62-jährige Fahrer des Wohnmobils als auch seine 59-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der 33-jährige PKW-Fahrer aus Wildeshausen und seine 21-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Wildeshausen, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden Insassen des Wohnmobils konnten durch andere Verkehrsteilnehmer, die sofort erste Hilfe leisteten, aus dem völlig zerstörten Fahrzeug geborgen werden. Alle vier verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die A29 in Fahrtrichtung Osnabrück durch die Polizei zunächst für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Es bildete sich hierdurch ein Stau von ca. zwei Kilometern Länge. Der Gesamtschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Gegen 02:20 Uhr waren alle polizeilichen Maßnahmen an der Unfallstelle beendet. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Ahlhorn unter der Telefonnr.: 04435-93160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell