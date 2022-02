Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in ein Bürogebäude in der Zeppelinstraße

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Zeppelinstraße 150 eingebrochen. Die Firma befindet sich circa 100 Meter vor der Abzweigung zur Landauer Straße. Die Täter versuchten an mehreren Stellen in das Gebäude einzudringen. Schließlich wurde ein Fenster eingeworfen, das mit zwei mitgebrachten Leitern erklommen wurde. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Leitern zuvor an anderer Stelle entwendet worden sind. Auch im Inneren brachen die Täter teilweise brachial Türen und Schränke auf. Bei einem geschätzten Sachschaden von gut 8000 Euro erbeuteten die Täter letztlich den Inhalt einer Kaffeekasse mit sage und schreibe circa 70 Euro in bar. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

