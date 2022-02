Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Elektrowerkzeug aus Garage gestohlen

Trulben (ots)

Zwischen Donnerstag, 14:00 Uhr, und Freitag, 10:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einer Garage in der Wasgaustraße vier Bosch-Geräte (Bohrmaschine, Stichsäge, Multifunktionswerkzeug, Schleifplatte). Die Täter gelangten durch die unverschlossene Hintertür in die Garage. Das Werkzeug hatte einen Wert von circa 400 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

