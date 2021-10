Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Schwelbrand in holzverarbeitendem Betrieb

Freiburg (ots)

Zu einem Schwelbrand in einem Spänebunker kam es Montag, 04.10.2021, gegen 12:40 Uhr, in einem holzverarbeitenden Betrieb in Waldshut-Tiengen. Mitarbeiter wurden auf den Brand aufmerksam und betätigten eine installierte Löschanlage. Die angerückte Feuerwehr räumte den betroffenen Bereich frei. Wenn überhaupt dürfte nur geringer Sachschaden entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell