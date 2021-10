Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern: Einbruch am helllichten Tag - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

In Freiburg im Stadtteil Herdern sind unbekannte Täter in der Wintererstraße am 03.10.2021 zwischen 17 und 20 Uhr in eine Wohnung eingebrochen. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Tresor mitsamt den enthaltenen Wertgegenständen.

Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat beitragen könnten. Diese werden unter der Telefonnummer 0761/882-2880 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell